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Пятница 7 февраля

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Загитова отреагировала на сравнения с Бузовой после агрессивной критики

Загитова отреагировала на сравнения с Бузовой после агрессивной критики
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Фигуристка Алина Загитова поделилась своими мыслями по поводу сравнения с певицей Ольгой Бузовой.

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец олимпийская чемпионка и многократная победительница соревнований отметила, что ей приятно, когда ее называют "Бузовой номер два". Это признание она воспринимает как комплимент, отмечая внушительный путь, который прошла артистка в своей карьере.

Несмотря на довольно агрессивную критику, с которой столкнулась Загитова после своего дебюта в качестве певицы, она остается уверенной в себе и в своих способностях. В прошлом году фигуристка исполнила песню "Каждому, по факту, рядом нужен человек" вместе с популярной певицей Zivert.

Алина Загитова. Фото: соцсети

Стоит отметить, что этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи заявили, что выступление было неудачным и звучало "под фанеру". В таких случаях сравнения с Бузовой становились слишком частыми, но Загитова, как выяснилось, не считает это чем-то негативным.

"Я горжусь тем, что меня сравнивают с Ольгой. Она преодолела много трудностей и продолжает двигаться вперед, несмотря на все преграды", — заявила Загитова.

По ее мнению, Бузова является примером настойчивости и целеустремленности. "Она не стала циничным человеком, что очень важно для меня", — резюмировала фигуристка.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 21:24
Алина Загитова. Кадр: YouTube-канал "Надежда Стрелец"
YouTube-канал "Надежда Стрелец"✓ Надежный источник

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