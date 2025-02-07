Загитова отреагировала на сравнения с Бузовой после агрессивной критики

Фигуристка Алина Загитова поделилась своими мыслями по поводу сравнения с певицей Ольгой Бузовой.

В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец олимпийская чемпионка и многократная победительница соревнований отметила, что ей приятно, когда ее называют "Бузовой номер два". Это признание она воспринимает как комплимент, отмечая внушительный путь, который прошла артистка в своей карьере.

Несмотря на довольно агрессивную критику, с которой столкнулась Загитова после своего дебюта в качестве певицы, она остается уверенной в себе и в своих способностях. В прошлом году фигуристка исполнила песню "Каждому, по факту, рядом нужен человек" вместе с популярной певицей Zivert.

Стоит отметить, что этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователи заявили, что выступление было неудачным и звучало "под фанеру". В таких случаях сравнения с Бузовой становились слишком частыми, но Загитова, как выяснилось, не считает это чем-то негативным.

"Я горжусь тем, что меня сравнивают с Ольгой. Она преодолела много трудностей и продолжает двигаться вперед, несмотря на все преграды", — заявила Загитова.

По ее мнению, Бузова является примером настойчивости и целеустремленности. "Она не стала циничным человеком, что очень важно для меня", — резюмировала фигуристка.