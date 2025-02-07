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Пятница 7 февраля

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Собчак подробно рассказала о жестких правилах воспитания сына Платона

Собчак подробно рассказала о жестких правилах воспитания сына Платона
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Ксения Собчак с момента рождения своего сына Платона активно делится своими методами воспитания.

Несмотря на развод с Виторганом в 2019 году, Ксения и Максим продолжают совместно заботиться о благополучии своего сына. Ведущая придерживается строгих принципов, которые помогают развивать у мальчика самостоятельность и готовят его к взрослой жизни.

Первый секрет спартанского воспитания — это осознанное питание. Ксения строго контролирует рацион Платона, исключая сладости и газированные напитки. В их доме нет фастфуда, но время от времени она позволяет сыну попробовать что-то вредное, чтобы избежать формирования "запретного плода".

Второй секрет — ответственность за учебу. С раннего возраста Ксения учит сына, что уроки — это его забота. Она не делает их за него, а лишь подсказывает и помогает, когда это необходимо. Платон учится принимать последствия своих действий и становится более самостоятельным.

Третий аспект — ограничение времени на гаджеты. Ксения разрешает Платону играть в планшет только два часа на выходных, а в будние дни гаджеты полностью исключены. Это помогает развивать у мальчика навыки общения и активного отдыха.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Четвертый секрет — физическая активность. Каждый день Платон занимается спортом не менее часа. Ксения считает, что физическая форма так же важна, как и учеба, и старается привить сыну любовь к спорту с раннего возраста.

Пятый секрет заключается в том, что Собчак не ругает сына за ошибки. Вместо этого она объясняет ему, что каждое действие имеет последствия.

Шестой аспект — внимание к иностранным языкам. С раннего возраста Платон изучает английский и китайский языки, что открывает перед ним новые горизонты и возможности для будущего.

Наконец, седьмой секрет — это поддержка со стороны родителей. Ксения и Максим активно участвуют в жизни сына, читая ему книги и обучая его новым навыкам. Они понимают, что гармоничное развитие ребенка требует комплексного подхода.

Методы воспитания Ксении Собчак вызывают разные эмоции среди подписчиков. Многие считают их правильными и эффективными, а кто-то — называет чрезмерными.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 13:04
Ксения Собчак. Кадр: YouTube-канал "Осторожно, Собчак!"
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"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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