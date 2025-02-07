95-летнего Олега Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом

95-летний народный артист СССР Олег Стриженов был срочно госпитализирован с диагнозом ишемический инсульт. Это является серьезным нарушением мозгового кровообращения.

Врачи сразу же оказали необходимую помощь, и состояние актера удалось стабилизировать. На данный момент он находится под наблюдением медицинских специалистов, которые следят за его состоянием.

Сын Олега Стриженова также поделился актуальными данными о здоровье отца. Он подчеркнул, что в таком возрасте, как у народного артиста, сложно избежать различных заболеваний. Тем не менее, Александр отметил, что самое главное — это то, что состояние актера контролируется врачами. На данный момент Олег Александрович чувствует себя относительно хорошо, отмечает женский журнал Клео.ру.

Стоит отметить, что Олег Стриженов — настоящая живая легенда советского кино. Его культовые роли в таких фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Овод", "Белые ночи" и многих других, оставили глубокий след в истории отечественного кинематографа. За свою долгую карьеру он завоевал любовь зрителей и признание критиков, став символом целой эпохи.

К сожалению, в мире шоу-бизнеса нередко случаются различные инциденты и трагедии. Ранее "Дни.ру" писали о том, что в одну из московских больниц увезли Светлану Мастеркову. Врачи диагностировали у известной российской спортсменки и чемпионки агрессивную злокачественную опухоль мозга.