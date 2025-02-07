95-летнего Олега Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом

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Пятница 7 февраля

11:09Видео с третьим малайским медвежонком впервые показали в Московском зоопарке 10:4495-летнего Олега Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом 09:44Отмечающая день рождения Цой рассказала о крайне необычном подарке от Киркорова 09:35Куда сходить в Москве: афиша c 8 по 15 февраля 08:45Гидрометцентр: 7 февраля в Москве ожидается облачность и температура до -2 градусов 08:25Эксперт назвал невыгодным ремонт разваливающегося замка Пугачевой и Галкина* 06:44Названа дата возвращения Шнурова на большую сцену после развода с молодой женой 03:3756-летний Джекман принял решение сделать предложение новой избраннице 00:16Марк Эйдельштейн испытал жуткий страх во время подготовки к съемкам в "Аноре": Позор мне 21:26Показавшая себя без прикрас 51-летняя Высоцкая вызвала бурную реакцию у россиян 20:33Закрытый суд в Узбекистана не слышит заявления подсудимых о пытках во время допросов 19:21Дакота устроила публичные разборки с Соколовским и пригрозила ему компроматом 17:14Сын Седоковой узнал о смерти Тиммы совершенно случайно от постороннего человека 16:10Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира 12:32Тест: насколько хорошо вы знаете тонкие детали сюжетов кино из СССР? 11:33Остался всего год: резко похудевшая на 59 килограммов Цой сделала заявление 11:29Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем 10:43В рамках проекта "Зима в Москве" пройдет костюмированный фестиваль "стиляг" 10:30Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали с агрессивной опухолью мозга 09:32Замок покинувших Россию Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь разваливается на глазах 08:396 февраля в Москве ожидаются ветреная погода без осадков и гололедица 08:25Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была 06:04Седокову могут вызвать на допрос в Латвию из-за новых деталей в деле о смерти Тиммы 03:21Меган Маркл без макияжа вызвала ажиотаж эмоциональным обращением 00:36Рудковская заявила о серьезных проблемах у известного певца из-за пошлой выходки его жены 21:32Домашний быт Семенович кардинально изменился из-за переезда к ней жениха: Все наготовлено 19:14Тест: попробуйте отличить правду от мифов о любимых фильмах из СССР 17:24Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова 14:04Компания из Новосибирска увеличит инвестиции в машиностроительный завод в Подмосковье до 750 млн рублей 12:4874-летнему Буйнову понадобился очень дорогой курс лекарств для онкотерапии 12:04Бузова удивила траурным видом после известия о беременности избранницы Манукяна 10:57Владимир Спиваков провел открытую репетицию в детской школе искусств 10:57Солнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство 10:05Наташу Королеву выбила из колеи серьезная проблема: Долго продолжаться не может 08:595 февраля небольшой снегопад и гололедица в Москве усилят ощущение настоящей зимы 08:32Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких 06:47Торт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ 03:09Любовь между строк: топ-10 книг ко дню книгодарения 00:07Дочь подробно рассказала о состоянии здоровья завершившего карьеру Брюса Уиллиса 21:23Потерявшая сына Агата Муцениеце рискует лишиться дочери 20:29Появившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников 19:17Тест: угадай советское кино по финальному кадру 18:00Отказавшаяся от России Кристина Орбакайте приедет на Кипр 17:46Дробыш: Новый музыкальный конкурс превзойдет по масштабам "Евровидение" 17:03Анна Семенович рассказала фанатам, как ей удалось сбросить семь килограммов 15:55Сын Никаса Сафронова из Европы решил переехать в Россию 15:12Тест: угадайте героев култовых мультфилом СССР по одной фразе 14:29Жителям Москвы порекомендовали безопасно оплачивать ЖКУ в сервисе "Мои платежи" 14:04Лолита после долгих лет дружбы с Киркоровым открыто назвала поп-короля предателем 13:17Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет?
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95-летнего Олега Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом

95-летнего Олега Стриженова экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом
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95-летний народный артист СССР Олег Стриженов был срочно госпитализирован с диагнозом ишемический инсульт. Это является серьезным нарушением мозгового кровообращения.

Врачи сразу же оказали необходимую помощь, и состояние актера удалось стабилизировать. На данный момент он находится под наблюдением медицинских специалистов, которые следят за его состоянием.

Сын Олега Стриженова также поделился актуальными данными о здоровье отца. Он подчеркнул, что в таком возрасте, как у народного артиста, сложно избежать различных заболеваний. Тем не менее, Александр отметил, что самое главное — это то, что состояние актера контролируется врачами. На данный момент Олег Александрович чувствует себя относительно хорошо, отмечает женский журнал Клео.ру.

Олег Стриженов. Кадр из фильма "Сорок первый" (1956)

Стоит отметить, что Олег Стриженов — настоящая живая легенда советского кино. Его культовые роли в таких фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Овод", "Белые ночи" и многих других, оставили глубокий след в истории отечественного кинематографа. За свою долгую карьеру он завоевал любовь зрителей и признание критиков, став символом целой эпохи.

К сожалению, в мире шоу-бизнеса нередко случаются различные инциденты и трагедии. Ранее "Дни.ру" писали о том, что в одну из московских больниц увезли Светлану Мастеркову. Врачи диагностировали у известной российской спортсменки и чемпионки агрессивную злокачественную опухоль мозга.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 10:44
Олег Стриженов. Кадр из кинофильма "Овод" (1955)
Клео.ру✓ Надежный источник

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