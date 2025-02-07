Отмечающая день рождения Цой рассказала о крайне необычном подарке от Киркорова

Сегодня певица Анита Цой празднует свой 54-й день рождения. Яркая певица, как всегда, привлекла к себе внимание поклонников и журналистов.

Удивительная артистка, обладающая невероятным жизнелюбием и позитивом, продолжает вдохновлять многих по сей день. В мире шоу-бизнеса, полном стресса и высоких требований, Анита остается одной из самых ярких и добродушных звезд отечественной эстрады. Ее молодость и красота не перестают удивлять как фанатов, так и специалистов в области косметологии.

В день своего рождения Анита поделилась с журналистами своими мыслями о подарках и о том, что действительно приносит ей радость.

"Я ценю все, что может помочь в моей работе. Микрофоны, ушные мониторы, концертные платья и даже осветительное оборудование — все это делает мои выступления лучше", — заявила она.

Цой также отметила, что обычно составляет виш-лист, чтобы избежать нежелательных сюрпризов. Однако самые необычные подарки, которые она получала за свою карьеру, вызывают улыбку.

"Однажды, во время экскурсии в крокодиляриуме, мне подарили настоящего маленького крокодила и назвали его Анитой Филипповной", — вспоминила она с смехом. "А на серебряную свадьбу десять лет назад Филипп Киркоров подарил мне золотой чайник с множеством режимов заваривания чая. Это было очень оригинально!", — добавила звезда. Не забывает она и о Диане Арбениной, которая вручила ей электрогитару, на которой Анита создает свои песни.