Эксперт назвал невыгодным ремонт разваливающегося замка Пугачевой и Галкина*

Последние дни общественность активно обсуждает замок, принадлежащий певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину*.

Эксперт в области недвижимости, риелтор Евгений Яшенков, оценил текущее состояние шестиэтажного строения, расположенного в подмосковной деревне Грязь. По его словам, стоимость ремонта замка может достигать сотен миллионов рублей, что делает его восстановление крайне невыгодным.

Яшенков подчеркнул, что реставрация такого масштабного объекта требует значительных финансовых вложений.

"Сложные работы по проектированию могут стоить миллионы рублей, а фасадные работы — до 40 тысяч рублей за квадратный метр", — отметил он.

При этом затраты на кровлю и интерьер могут значительно увеличиваться в зависимости от сложности и эксклюзивности отделки. В условиях, когда замок уже несколько лет стоит без должного ухода, его состояние продолжает ухудшаться: стены покрылись плесенью и ржавчиной.

С момента отъезда звездной пары из России замок остается без хозяев и требует постоянного ухода. Яшенков добавил, что содержание такой недвижимости обходится в полмиллиона рублей ежемесячно, что также создает дополнительные финансовые нагрузки на владельцев.

В связи с этим риелтор предложил рассмотреть вариант продажи замка по более низкой цене, чем изначально планировалось. Это могло бы привлечь новых покупателей, которые смогут провести ремонт на свой вкус.

Ранее сообщалось о том, что Пугачева и Галкин* намеревались продать свою уникальную недвижимость за миллиард рублей, однако потенциальные покупатели так и не нашлись. Возможно, причина кроется в высоких затратах на восстановление объекта. По словам Яшенкова, при наличии серьезных повреждений стоимость ремонта может превысить первоначальные ожидания.

Замок стал мечтой Галкина* с детства, когда он увидел его во сне. Строительство длилось семь лет и обошлось шоумену в около 10 миллионов долларов. Однако теперь, когда звезды находятся за границей, их мечта может превратиться в финансовую обузу. "Любая недвижимость требует постоянного внимания, и оставленный без ухода дом быстро приходит в упадок", — резюмировал риелтор.

*признан в России иностранным агентом.