56-летний Джекман принял решение сделать предложение новой избраннице

Голливудский актер Хью Джекман собирается сделать предложение своей новой возлюбленной.

Эта новость стала настоящей сенсацией и была подтверждена различными источниками. 56-летний Джекман, который был в браке с Деборрой-Ли Фернесс на протяжении 27 лет, наконец-то решился на новый шаг в своей жизни.

Его отношения с Фостер стали известны широкой публике в январе этого года, после того как актер подтвердил разрыв с Деборрой. Инсайдеры сообщают, что после разрыва Хью уделил время размышлениям о своей жизни и о том, как сильно он скучает по Саттон.

"У Хью было время все обдумать, пока он находился в Австралии на каникулах, и он пришел к выводу, что чувства к Саттон только усилились. Их воссоединение стало настоящим волшебством, и теперь они оба настроены на серьезные отношения", — рассказал источник.

По словам инсайдера, Джекман четко дал понять, что хочет сделать Фостер своей женой. Пара планирует узаконить свои отношения сразу после того, как Хью завершит формальности по разводу с Деборрой-Ли.

Напомним, что Джекман и Фернесс познакомились еще в 1996 году на съемках сериала "Коррелли", и их союз стал одним из самых обсуждаемых в индустрии. Деборра-Ли старше Хью на 13 лет и вместе с ним пережила множество испытаний. В итоге они решили усыновить двоих детей: сына Оскара и дочь Аву.