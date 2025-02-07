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Четверг 6 февраля

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Марк Эйдельштейн испытал жуткий страх во время подготовки к съемкам в "Аноре": Позор мне

Марк Эйдельштейн испытал жуткий страх во время подготовки к съемкам в "Аноре": Позор мне
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Марк Эйдельштейн поделился своими переживаниями, которые он испытывал во время работы над фильмом "Анора".

В интервью для американского издания Deadline молодой и талантливый актер признался, что до начала съемок никогда не слышал о режиссере Шоне Бэйкере. Это заявление вызвало удивление у его коллег.

В процессе подготовки к кастингу Эйдельштейн впервые встретился с Бэйкером через Zoom. Встреча была короткой, но насыщенной. Актер задал режиссеру вопрос о том, что именно он хочет увидеть в исполнении своего персонажа. Бэйкер объяснил, что ему нужна роль богатого русского парня по имени Ваня — избалованного сына олигарха. Это заставило Марка почувствовать жуткий страх, так как он понимал, что работает с человеком, которого многие считают гением.

"Было страшно записывать себя, потому что все вокруг говорили, что Шон — гений. Я же чувствовал себя неуверенно", — рассказал Эйдельштейн.

Он отметил, что долго не мог вжиться в образ своего персонажа и понять, как его представить. Однако позже актер осознал, что Ваня является полной противоположностью его самого.

Марк Эйдельштейн. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"

"Я никогда не жил в роскоши и не имел столько денег, сколько у Ивана", — объяснил он.

Эйдельштейн также отметил, что не смотрел ни одного фильма Бэйкера, и это стало настоящим шоком для окружающих.

"Позор мне... Каждый, кому я рассказывал о встрече с Шоном, говорил: 'Ты знаешь, что он один из самых удивительных и независимых режиссеров всех времен?" — поделился актер.

Фильм "Анора" уже успел привлечь внимание критиков и зрителей и будет представлен на премии "Оскар" в шести номинациях, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссер". Участие Эйдельштейна в этом проекте почти гарантированно откроет для него новые горизонты в карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

7 февраля 2025, 00:16
Марк Эйдельштейн. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
Deadline✓ Надежный источник

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