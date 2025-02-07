Вызвавшая недоумение Костенко сцепилась с уколовшей ее поклонницей

Анастасия Костенко спровоцировала конфликт из-за публикации романтического видео. Ролик вызвал негативные комментарии со стороны некоторых пользователей социальных сетей.

Известная модель и ее супруг Дмитрий Тарасов отправились на отдых в Дубай. Там их встреча была запечатлена на видео, которое знаменитость обнародовала в соцсетях.

Дмитрий встретил Анастасию в аэропорту с табличкой "любимая" и букетом цветов, что несомненно стало трогательным моментом, наполненным любовью и нежностью. Костенко решила добавить к ролику музыкальное сопровождение — песню "Самолеты" Жени Трофимова. Однако не все пользователи восприняли это так положительно.

Некоторые из них выразили недовольство, комментируя, что такая красивая песня не заслуживает быть "испоганенной" подобным видео.

"Такую песню испоганить!", — уколол знаменитость один из комментаторов.

Это, конечно, не осталось незамеченным самой Анастасией. В ответ на критику Костенко не сдержалась и вербально сцепилась с недоброжелателем.

"Такое видео испоганить своим комментом!", — остроумно отметила она.

Судя по реакциям пользователей Сети, они преимущественно встали на сторону Анастасии. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Костенко и Тарасов сталкиваются с хейтом. Ранее Дмитрий также боролся с негативными комментариями, направленными на его детей. Оба супруга активно защищают свою семью от недоброжелателей и стараются не обращать внимания на критику.