Дакота устроила публичные разборки с Соколовским и пригрозила ему компроматом

Певица Рита Дакота сделала громкое заявление о своем бывшем муже.

В недавнем посте в социальных сетях она намекнула на наличие компромата на Владислава Соколовского. Материалы могут быть обнародованы в том случае, если он не прекратит публичные выпады в ее адрес.

Принципиальный конфликт между экс-супругами обострился после того, как Рита вспомнила о причинах их расставания. Артистка опубликовала совместное фото с Владом и отметила, что тогда еще не знала о его изменах.

Ответ Влада не заставил себя ждать. Он обвинил Риту в попытке хайпа на его имени, что лишь подлило масла в огонь их публичных разборок. Певица, однако, решила не оставлять это без внимания и вновь обратилась к нему через социальные сети. Она заявила, что все эти годы старалась беречь его репутацию и не выставлять на показ их семейные проблемы. Но если Влад продолжит с ней "воевать", она готова раскрыть информацию, которая может серьезно повредить его имиджу.

"Я надеюсь, что это первое и последнее такое обращение с его стороны. Я честно предупредила его: со мной в этом вопросе воевать не стоит. У меня есть информация, которую я могу обнародовать, и он больше не сможет вести себя так, как вел в нашем браке", — написала Рита.

Несмотря на то что после развода бывшие супруги пытались наладить отношения ради своей дочери, перемирие оказалось недолгим. Конфликт между ними вспыхнул с новой силой и, вероятно, будет лишь нарастать.