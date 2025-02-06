Сын Седоковой узнал о смерти Тиммы совершенно случайно от постороннего человека

Анна Седокова рассказала о том, как ее сын Гектор узнал о смерти Яниса Тиммы.

Певица поведала, что в тот момент находилась в больнице, где врачи заботились о ее здоровье. Она отправила семилетнего сына в баскетбольный лагерь, надеясь, что сотрудники не расскажут ему о произошедшем. Однако, как это часто бывает, планы не сбылись.

К сожалению, один из детей в лагере подошел к Гектору и сообщил ему, что знает о том, что "его папа умер". Этот момент стал для Седоковой настоящим ударом. Она поняла, что ничего не может быть важнее, чем быть рядом с сыном в этот тяжелый период. Певица приняла решение выписаться из больницы, несмотря на свое тяжелое состояние, осознав, что не может позволить другим людям формировать восприятие мира ее ребенка.

Янис Тимма был не просто отчимом Гектора. Он стал для него настоящим отцом, заботясь о нем с самых ранних лет. Важно отметить, что отношения Седоковой с биологическим отцом Гектора, бизнесменом Артемом Комаровым, закончились почти сразу после рождения мальчика. Тимма вне всяких сомнений играл ключевую роль в жизни Гектора.

Седокова также упомянула о том, что ей могут вызвать на допрос в Латвию по делу о смерти Тиммы. Адвокат семьи баскетболиста Юрис Гринвалдс сообщил, что певица ранее получала пугающие сообщения и фотографии от экс-супруга, которые он отправлял ей перед своей смертью. Однако московские следователи, по мнению эксперта, допустили ошибку, не запросив у Седоковой эти материалы.