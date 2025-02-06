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Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем

Виктория Боня повторила скандальный образ Бьянки Цензори с прозрачным платьем
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Виктория Боня в очередной раз нашла способ эпатировать публику. Российская знаменитость решила повторить смелый образ Бьянки Цензори.

На днях звезда устроила одиозную фотосессию, в которой продемонстрировала свою интерпретацию провокационного наряда, ставшего настоящим хитом на "Грэмми-2025". В тот вечер Бьянка шокировала публику, оставшись в одном прозрачном мини. Это вызвало бурные обсуждения в модных кругах и в соцсетях.

45-летняя телеведущая не испугалась экспериментировать и представила свой вариант дерзкого образа. Виктория выбрала черное бра и трусики, а также кружевной прозрачный комбинезон, который подчеркивал ее фигуру.

Виктория Боня. Фото: соцсети

Объемный пиджак стал завершающим акцентом, добавляя нотку элегантности к откровенному наряду. В руках у Бони красовалась миниатюрная зеленая сумочка из крокодиловой кожи, которая контрастировала с темной гаммой ее образа.

Визуально образ был завершен гладкой укладкой и выразительным макияжем с акцентом на глаза и губы, передает женский журнал Клео.ру. Поклонники отметили, что даже в столь провокационном наряде Виктория выглядела стильно и уверенно.

Интересно, что Виктория Боня не осудила выходку Бьянки на "Грэмми", а наоборот, похвалила ее за смелость. Блогер открыто призналась, что если бы у нее был такой муж, как Канье Уэст, она бы тоже не стеснялась носить откровенные наряды.

Тренд на прозрачные наряды стал заметным среди других звезд. Например, Ольга Серябкина также поразила публику, позируя в откровенном атласном белье и ботфортах.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 11:29
Виктория Боня. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Richard Harbaugh/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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