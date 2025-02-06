Олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали с агрессивной опухолью мозга

Светлану Мастеркову увезли в одну из московских больниц.

Врачи диагностировали у известной российской спортсменки и чемпионки агрессивную злокачественную опухоль мозга. После появления соответствующей информации в прессе ее поклонники и коллеги по спорту выразили беспокойство по этому поводу.

Стоит отметить, что ситуация не нова для Светланы. Прошлым летом она уже сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. Тогда, во время физической активности и под воздействием стресса, она начала терять речь, что стало сигналом тревоги для ее близких. После тщательного обследования было принято решение о проведении операции. В результате микрохирургического вмешательства врачи успешно удалили опухоль, что дало надежду на восстановление.

Однако путь к выздоровлению оказался непростым. После операции Светлана прошла несколько курсов химиотерапии, которые, хотя и помогли в борьбе с болезнью, стали причиной появления новых осложнений. Спортсменка столкнулась с проблемами со зрением, а также с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и суставов. Эти последствия лечения значительно повлияли на ее физическое состояние и общее качество жизни.

На днях Светлане ввели внутривенно противоопухолевые препараты, что является частью ее текущего лечения. После процедуры она была отпущена домой с рекомендацией продолжать наблюдение у онколога. Несмотря на то что состояние Мастерковой сейчас считается удовлетворительным, симптомы болезни все еще сохраняются. Врачи настоятельно рекомендовали ей избегать тяжелых физических нагрузок.