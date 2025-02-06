Замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь, когда-то являвшийся символом роскоши и уюта, сегодня находится в плачевном состоянии.

Появились данные о том, что особняк, который привлекал внимание не только поклонников, но и журналистов, теперь покрывается плесенью, а его стены теряют былую яркость. На стенах можно увидеть обширные участки грибка, что свидетельствует о серьезных проблемах с вентиляцией и влажностью.

Кроме того, состояние крыши также вызывает беспокойство. С нее отваливаются кирпичи, а на некоторых участках видны следы ржавчины. Эти факторы могут указывать на то, что здание требует немедленного ремонта и ухода. Несмотря на это, в доме время от времени появляются помощники звездной пары, которые следят за состоянием имения и пытаются предотвратить дальнейшее разрушение.

По оценкам экспертов, содержание этого роскошного особняка обходится Галкину* и Пугачевой примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. Эта сумма включает не только текущие расходы на обслуживание, но и затраты на охрану и другие услуги. Однако даже такие вложения не могут скрыть ухудшающееся состояние здания.

Сама Алла Пугачева большую часть времени проводит на Кипре, наслаждаясь теплым климатом и спокойствием. Максим Галкин*, в свою очередь, активно гастролирует и готовится к своему европейскому туру.

*признан в России иностранным агентом.