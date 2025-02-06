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Четверг 6 февраля

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Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была

Барановская сообщила о перенесенной операции после беременности: Огромная дырка была
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Юлия Барановская приоткрыла завесу тайны о своем опыте с пластической хирургией. В свои 44 года она выглядит великолепно, и многие поклонники восхищаются ее стройной фигурой и свежим внешним видом.

Однако, как оказалось, за этой привлекательностью стоит одна значимая операция, о которой Барановская решила рассказать. После третьих родов Юлия столкнулась с проблемой, знакомой многим женщинам — расхождением мышц живота.

"Сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была", — призналась она в одном из своих постов в соцсетях.

Юлия выбрала абдоминопластику — операцию, направленную на восстановление эстетических пропорций живота. Судя по всему, вмешательство прошло успешно.

Юлия Барановская. Фото: соцсети

Барановская быстро восстановилась и вернулась к привычной жизни. Однако звезда с юмором отметила, что в процессе реабилитации ей пришлось отказаться от любимых каблуков и появляться в кадре в балетках.

"Это был единственный раз, когда я снималась в обуви на плоской подошве", — добавила она.

Важно отметить, что операция была проведена достаточно давно, и сама Юлия не считает ее чем-то из ряда вон выходящим. Она подчеркивает, что забота о себе и своем здоровье — это нормальная практика для каждой женщины.

Барановская была в отношениях с известным футболистом Андреем Аршавиным на протяжении девяти лет. В этом союзе у них родились трое детей: 19-летний Артем, 16-летняя Яна и 12-летний Арсений. После расставания с Аршавиным Юлия больше не выходила замуж, сосредоточившись на воспитании детей и своей карьере.

Шоу-бизнес в Telegram

6 февраля 2025, 08:25
Юлия Барановская. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

Фото: соцсети / @andrey.arshavin10
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: Youtube / @dega_clinic
Фото: шоу &quot;Прямой эфир&quot; / телеканал &quot;Россия 1&quot; / smotrim.ru
Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

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