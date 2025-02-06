Седокову могут вызвать на допрос в Латвию из-за новых деталей в деле о смерти Тиммы

По информации Юриса Гринвалдса, Следственный комитет Москвы отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти спортсмена, однако латвийские правоохранительные органы продолжают изучать обстоятельства трагедии. Семья Тиммы не согласна с решением российских следственных органов и подала жалобу, полагая, что следователи упустили несколько важных аспектов дела.
Гринвалдс подчеркнул, что одним из ключевых моментов является отсутствие запросов к Анне Седоковой о предоставлении фотографий, которые она получила от Яниса перед его гибелью.
Адвокат отметил, что Анна должна была показать, какие угрозы ей отправлял Янис и что он писал в последних сообщениях. Однако она этого не сделала. Эти обстоятельства вызывают у семьи баскетболиста подозрения относительно ее роли в произошедшем.
В связи с вышеизложенным, следственные органы Латвии намерены вызвать Седокову для дачи показаний. По мнению адвоката, действия артистки могут препятствовать полному и объективному расследованию дела. Семья Яниса Тиммы уверена, что Анна может обладать информацией, которая поможет прояснить ситуацию и установить истинные причины его смерти.