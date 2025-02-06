Седокову могут вызвать на допрос в Латвию из-за новых деталей в деле о смерти Тиммы

Адвокат семьи Яниса Тиммы рассказал о том, что Анну Седокову могут вызвать на допрос в Латвию в связи с продолжающимся расследованием смерти баскетболиста.

По информации Юриса Гринвалдса, Следственный комитет Москвы отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти спортсмена, однако латвийские правоохранительные органы продолжают изучать обстоятельства трагедии. Семья Тиммы не согласна с решением российских следственных органов и подала жалобу, полагая, что следователи упустили несколько важных аспектов дела.

Гринвалдс подчеркнул, что одним из ключевых моментов является отсутствие запросов к Анне Седоковой о предоставлении фотографий, которые она получила от Яниса перед его гибелью.

Адвокат отметил, что Анна должна была показать, какие угрозы ей отправлял Янис и что он писал в последних сообщениях. Однако она этого не сделала. Эти обстоятельства вызывают у семьи баскетболиста подозрения относительно ее роли в произошедшем.

В связи с вышеизложенным, следственные органы Латвии намерены вызвать Седокову для дачи показаний. По мнению адвоката, действия артистки могут препятствовать полному и объективному расследованию дела. Семья Яниса Тиммы уверена, что Анна может обладать информацией, которая поможет прояснить ситуацию и установить истинные причины его смерти.



