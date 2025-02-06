Меган Маркл без макияжа вызвала ажиотаж эмоциональным обращением

Меган Маркл обнародовала в соцсетях резонансное видео.

Она предстала перед зрителями без макияжа и в уютной толстовке, на которой были написаны имена ее детей — принца Арчи и принцессы Лилибет. Видео было посвящено помощи пострадавшим от недавних пожаров в Лос-Анджелесе.

Меган рассказала о том, как она и ее муж, принц Гарри, старались поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации. Бывшая актриса поделилась трогательной историей о девочке, которая сильно расстроилась из-за потери любимой футболки с концерта Билли Айлиш.

"Я сказала, что не знаю Билли Айлиш, но придумаю, как достать эту рубашку", — отметила она.

Стоит отметить, что вскоре ей удалось получить несколько подарков из мерча Билли Айлиш через общих знакомых. Однако не все восприняли инициативу Меган и Гарри положительно.

Ранее пара подверглась критике за то, что они публично демонстрировали свою помощь пострадавшим. Многие пользователи Сети усмотрели в этом попытку привлечь внимание к своей персоне, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри столкнулся с серьезными эмоциональными трудностями. Значительную роль в этом процессе сыграла его супруга Меган Маркл, считают светские обозреватели.