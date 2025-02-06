Рудковская заявила о серьезных проблемах у известного певца из-за пошлой выходки его жены

Яна Рудковская не осталась в стороне от скандала, разразившегося вокруг Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори на церемонии "Грэмми".

Бьянка появилась на красной дорожке практически без одежды, что вызвало бурю обсуждений в СМИ и социальных сетях. Пара была быстро удалена с мероприятия, предположительно, из-за отсутствия в списке приглашенных.

В своем телеграм-канале Рудковская высказала мнение о пошлой выходке Цензори. Продюсер отметила, что у Канье есть причины задуматься о визите в Россию.

"В нашей стране Бьянку точно оденут по погоде! Если нужно — найдут ушанку, если потребуется — сарафан", — написала она.

Продюсер также коснулась последствий для Уэста. По ее словам, он может потерять контракт на 20 миллионов долларов из-за слишком откровенного появления своей жены на мероприятии.

Дело в том, что Уэст должен был выступить в Японии в 2025 году, но теперь его участие под вопросом.

"Инсайдеры сообщают, что условия контракта находятся в подвешенном состоянии", — добавила Рудковская.

Кроме того, она отметила, что поведение Канье по отношению к Бьянке может восприниматься как акт доминирования. В свете современных тенденций подобные действия могут вызвать негативную реакцию у публики.