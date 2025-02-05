Домашний быт Семенович кардинально изменился из-за переезда к ней жениха: Все наготовлено

Певица Анна Семенович сделала очередное откровенное признание о жизни с женихом Денисом.

Судя по всему, мужчина окончательно переехал к Анне. Это заметно изменило их совместное бытие.

Семенович активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, а поклонники с интересом наблюдают за тем, как ее будни наполнились новыми заботами.

Например, певица не раз признавалась, что не была готова к роли домохозяйки и не увлекалась кулинарией. Однако теперь все изменилось. В блоге знаменитости появились фотографии, на которых можно увидеть полный холодильник с разнообразными блюдами: от куриного супа до картофельного пюре.

"Дома порядок. Все убрано, все наготовлено, холодильник полный, любимый довольный", – с гордостью отметила Анна.

Певица явно нашла баланс между карьерой и семейными обязанностями, что вызвало восхищение у ее преданных поклонников. Также стоит отметить, что в отношениях Анны и Дениса все движется к следующему серьезному этапу.

По словам Семенович, в начале 2025 года Денис должен завершить свои дела с предыдущим браком. После этого пара планирует сыграть свадьбу.

Напомним, ранее Анна рассказала о том, как ей удалось сбросить семь килограммов. По словам звезды, она добилась такого результата благодаря применению определенных средств для похудения.