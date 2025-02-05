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Среда 5 февраля

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Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова

Продюсер Дворцов раскрыл доходы заработавшего на роскошный особняк актера Петрова
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Недавно выяснилось, что Александр Петров стал обладателем роскошного особняка на Рублевке стоимостью 80 миллионов рублей. Новость вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Многие пользователи задавались вопросом, откуда у звезды "Гоголя" такие средства. Сергей Дворцов не удивился этой покупке, поскольку, по его словам, он знает о высоких заработках артиста.

Продюсер заявил, что один съемочный день Петрова стоит от 4 до 5 миллионов рублей. Несмотря на то что в последние годы Петров снимается реже, он по-прежнему остается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в стране.

Александр Петров. Кадр: соцсети

Недавняя премьера фильма "Василий", где он сыграл братьев-близнецов, вновь подтвердила талант и популярность артиста. Дворцов отметил, что сейчас у актера все складывается удачно, и его гонорары остаются на высоком уровне.

Помимо съемок в кино, Александр активно зарабатывает на рекламных контрактах. Его представитель сообщил, что стоимость одного рекламного контракта с актером составляет около 50 миллионов рублей. Также Петров выступает на поэтических вечерах, где билеты стоят от 30 до 60 тысяч рублей. Не стоит забывать и о корпоративных мероприятиях, на которых он также неплохо зарабатывает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что стал известен пол ребенка Петрова и его беременной супруги Виктории. Звездная пара ждет мальчика.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2025, 17:24
Александр Петров. Кадр: YouTube-канал "Кино в деталях"
Страсти✓ Надежный источник

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