74-летнему Буйнову понадобился очень дорогой курс лекарств для онкотерапии

Имя Александра Буйнова активно мелькает в светской хронике. Дело в том, что распространяются данные о серьезных проблемах со здоровьем у известного российского певца.

20 лет назад у артиста был диагностирован рак предстательной железы, и, к сожалению, болезнь недавно рецидивировала. Для успешного лечения Буйнову необходимы дорогостоящие лекарства, которые, как сообщает женский журнал Клео.ру, будут предоставлены ему за счет государства.

На последнем врачебном консилиуме онкологов было принято решение о назначении нового курса гормонотерапии. В частности, артисту требуется препарат, стоимость одной упаковки которого колеблется от 140 до 180 тысяч рублей. Весь курс лечения обойдется приблизительно в миллион рублей.

Стоит отметить, что в начале 2023 года Буйнов уже проходил курс лечения с использованием этого препарата, однако у него возникли серьезные побочные эффекты. Один из таких инцидентов произошел во время велопрогулки, когда певец потерял сознание.

Врачи настоятельно рекомендуют Буйнову избегать чрезмерных нагрузок и сосредоточиться на работе в более спокойном режиме. Певец уже комментировал слухи о своем состоянии здоровья, уверяя поклонников, что он абсолютно здоров и не испытывает серьезных проблем.

Ранее Буйнов признавался, что винит себя за прерванные отношения с женщинами. Певец отметил, что принимает все разлуки очень близко к сердцу, а также попросил прощения у тех женщин, которых когда-либо обидел.