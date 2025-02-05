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Среда 5 февраля

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Бузова удивила траурным видом после известия о беременности избранницы Манукяна

Бузова удивила траурным видом после известия о беременности избранницы Манукяна
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Общественность обратила взор на Ольгу Бузову. Это случилось на фоне новостей о том, что Давид Манукян и Мари Краймбрери ждут ребенка.

Все гадали, как певица отреагирует на эту новость. В данный момент она наслаждается отпуском в одной из экзотических стран. На своем блоге Ольга в основном делится яркими моментами отдыха, однако ее последний пост вызвал бурные обсуждения среди поклонников.

Сразу после того, как стало известно о беременности Краймбрери, Бузова опубликовала серию фотографий и видео, сделанных на фоне заката на пляже. На снимках она предстала в элегантном черном платье, темных очках и с аккуратно собранными волосами.

"Если взял паузу, то держи ее так долго, как только сможешь", — написала Ольга под публикацией.

Ольга Бузова. Кадр: соцсети

Поклонники сразу же заметили, что ее образ выглядит "траурным", и предположили, что за этой цитатой скрывается глубокая печаль по поводу счастья ее бывшего партнера. Напомним, что отношения Ольги и Давида длились два года и завершились скандалом.

Манукян утверждал, что хотел создать семью с Бузовой, но певица не решилась на этот шаг. Вскоре после разрыва он встретил Мари Краймбрери на шоу "Дуэты", и между ними завязались отношения.

Несмотря на расставания и примирения, в 2022 году Давид сделал Мари предложение. Недавно появились слухи о беременности, которые Краймбрери подтвердила фотографиями с округлившимся животом.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2025, 12:04
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
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Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca
Ольга Бузова. Фото: соцсети / @buzova86
Клава Кока. Фото: соцсети / @klavacoca

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