Солнцев получил в эфире шоу сенсационные результаты ДНК-теста на отцовство

Гоген Солнцев стал героем программы "ДНК" на НТВ. Известный российский шоумен узнал шокирующие данные о своем отцовстве.

Дело в том, что с появлением сына у Гогена начали возникать сомнения. Малыш не походил на него ни внешне, ни по характеру. В итоге, артист решился на ДНК-тест, чтобы окончательно прояснить ситуацию.

В студии программы собрались ключевые участники этой истории: мать ребенка Полина, сам Гоген, его помощник Владислав и подруга Лидия. Последняя открыто заявила о своих подозрениях в неверности Полины, подчеркивая, что вокруг Гогена образовался настоящий "гарем" мужчин, и только один из них мог быть настоящим отцом.

Когда результаты теста были оглашены, атмосфера в студии моментально стала напряженной. Эксперт сообщил, что вероятность отцовства Гогена равна нулю. Известие стало для шоумена настоящим ударом. Он не смог сдержать эмоции и покинул студию, ощущая глубокую пустоту и предательство.

"Я всю ночь не спал, боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. У меня мурашки, я чувствую, что меня серьезно предали", — сообщил он за кулисами.

Несмотря на горечь из-за предательства, Гоген принял решение остаться в жизни своего сына. Он заявил, что будет поддерживать ребенка и продолжит навещать его.