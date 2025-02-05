Наташу Королеву выбила из колеи серьезная проблема: Долго продолжаться не может

Наташа Королева столкнулась с серьезной проблемой, касающейся ее здоровья и самочувствия.

Артистка откровенно призналась, что испытывает трудности со сном. По словам Королевой, она практически не спит, что сказывается на ее психоэмоциональном состоянии.

"Я не сплю сейчас фактически, это правда, Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок", — заявила знаменитость.

Сложности со сном, по всей видимости, связаны с высокой эмоциональной нагрузкой. График Королевой сейчас очень насыщенный. Гастроли, выступления и работа ведущей юбилейного сезона популярного шоу "Суперстар" требуют от нее огромных усилий.

Певица объяснила, что настолько сильно эмоционально перегружается в течение дня, что потом ей трудно качественно восстановиться.

"Приходишь домой, и в голове крутятся мысли о том, что сделано не так, как улучшить или исправить. Из-за всего этого никак не можешь уснуть. Честно говоря, со мной такого ранее не случалось", — добавила Наташа.

Несмотря на свои проблемы, артистка пока не планирует обращаться за помощью к специалистам-сомнологам. Она надеется справиться с ситуацией самостоятельно и вернуть себе полноценный сон.

"Качественный, здоровый сон очень важен для каждого человека, Особенно для женщины. Я понимаю, что так долго продолжаться не может. Поэтому прилагаю все усилия, чтобы нормализовать свой сон", — подчеркнула певица.

В редкие свободные дни Наташа старается находить время для отдыха и получения положительных эмоций. Она восстанавливает силы разными способами: посещает театры и культурные мероприятия.

К слову, недавно она сходила с подругой на премьеру "Евгения Онегина" в театре Маяковского. "Всем рекомендую, особенно молодому поколению!", — поделилась эмоциями исполнительница хита "Желтые тюльпаны".