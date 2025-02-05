Петров с беременной женой Викторией огласили пол ребенка в узком кругу близких

Александр Петров и его жена Виктория с нетерпением ждут появления на свет своего первенца.

В конце декабря прошлого года звездная пара поделилась радостной новостью о беременности супруги артиста. Теперь ушлым журналистам удалось раскрыть пол будущего малыша.

Стало известно, что у них родится сын. Такая информация была озвучена на гендер-пати, где собрались близкие друзья и родные Александра и Виктории, сообщает издание Super.

Стоит отметить, что жена Петрова всегда мечтала стать матерью мальчика, теперь ее мечта сбудется. О беременности девушка узнала во время съемок в Тобольске, когда находилась рядом с Александром.

Пара сразу же сообщила о радостной новости своим родным по видеосвязи. Реакция мамы Виктории была неожиданной: она сначала подумала, что ее разыгрывают, тогда как мама Александра не смогла сдержать слез счастья.

По данным источника, близкому к семье, беременность проходит без осложнений. Виктория получает поддержку от своей матери, которая сама является многодетной мамой и охотно делится советами с другими девушками. Отмечается, что возлюбленная артиста уверена в своих силах и не испытывает страха перед родами.

Интересно, что пара решила узаконить свои отношения всего через несколько свиданий. Александр Петров, ранее состоявший в длительных отношениях с актрисой Стасей Милославской, осознал, что нашел свою настоящую любовь в лице Виктории. Их свадьба в сентябре 2023 года стала неожиданностью как для поклонников актера, так и для светской прессы.