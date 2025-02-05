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Торт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ

Торт по цене отпуска: масштаб праздника на дне рождения сына Топурии шокировал народ
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В конце января Кети Топурия устроила грандиозное празднование дня рождения своего сына Адама. Сын певицы отметил свои четыре года.

Мероприятие прошло с большим размахом: для гостей были организованы аниматоры, разнообразные угощения, яркие шарики и даже пудели. Певица поделилась своими впечатлениями от мероприятия в блоге, отметив, что этот день стал поистине незабываемым как для детей, так и для взрослых.

Однако самым обсуждаемым элементом праздника стал многоярусный торт, который привлек внимание не только гостей, но и пользователей социальных сетей. По данным, опубликованным в телеграм-канале "Звездач", стоимость этого сладкого шедевра составила целых 400 тысяч рублей. К слову, за эти деньги многие смогли бы организовать себе неплохой отпуск.

Кадр: соцсети

Реакция пользователей Сети на столь дорогой торт оказалась разнообразной. Некоторые комментаторы восхитились масштабом праздника, другие же отметили, что торт не выглядит настолько впечатляюще, чтобы оправдать свою баснословную цену.

Стоит отметить, что Кети Топурия воспитывает троих детей: старшую дочь Оливию от первого мужа Льва Гейхмана и двоих детей от второго супруга Льва Деньгова — сына Адама и новорожденную дочь Николь. Судя по всему, певица не жалеет сил и средств на создание незабываемых моментов в их жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

5 февраля 2025, 06:47
Кети Топурия. Фото: соцсети
Звездач✓ Надежный источник

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