Дочь подробно рассказала о состоянии здоровья завершившего карьеру Брюса Уиллиса

Дочь Брюса Уиллиса поделилась с общественностью свежими новостями о состоянии здоровья актера. Руми отметила, что в последнее время ухудшений в здоровье артиста не наблюдается.

Брюсу Уиллису в этом году исполнится 70 лет. Он уже долгое время избегает публичных мероприятий из-за своего серьезного заболевания. Информация о его состоянии здоровья поступает в основном от членов семьи, и Румер стала одним из немногих источников, которые могут пролить свет на ситуацию.

По словам наследницы актера, в семье все хорошо, и они стараются оставаться сплоченными.

"У него все отлично. Как и многие жители Калифорнии, мы беспокоимся о пожарах и хотим убедиться, что все в порядке", — рассказала она.

Румер также отметила, что их семья очень близка, и это придает им сил.

Девушка выразила благодарность своей матери (Деми Мур — прим. ред.) за то, что она не настраивала детей против отца после их развода. Румер подчеркнула, что несмотря на трудности, они остаются единым целым и поддерживают друг друга.

Ранее сообщалось о том, что Брюс Уиллис, который страдает от деменции, впервые за три года вышел на публику. Несмотря на то, что активная актерская карьера знаменитости сошла на нет, он продолжает оставаться кумиром миллонов людей по всему миру.