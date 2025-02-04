Потерявшая сына Агата Муцениеце рискует лишиться дочери

Суд постановил, что Тимофей должен проживать с матерью.

Агата Муцениеце, бывшая супруга актера Павла Прилучного, регулярно делится моментами своей жизни в социальных сетях. В одно из воскресений она провела время с дочерью Мией, решив приготовить пиццу всей семьей.

На одном из таких видео она сказала, обращаясь к дочери, что воскресенье – семейный день. Однако вопрос девочки поставил мать в тупик. Моя спросила, какую семью ее мама имеет в виду. Стушевавшись, Агата пояснила дочери, что она ее семья.

Подписчикам показалось, что Мия не считает их с актрисой полноценной семьей, ведь перед глазами у нее совершенно другой пример – ее отца. Тем более, что старший брат девочки сейчас проживает с Павлом Прилучным, его новой супругой Зепюр Брутян и их общим сыном. Несмотря на судебное решение о проживании ребенка с матерью, Тимофей предпочел остаться с отцом.

Стоит отметить, что последний раз Агата встречалась с сыном в августе предыдущего года. Тогда она выразила опасения, что может лишиться и дочери, но, несмотря на свои переживания, не ограничивает общение Мии с отцом. Девочка часто гостит у папы.

Напомним, Агата Муцениеце была не довольна суммой алиментов, которые выплачивал на ее детей Прилучный. Она подала исковое заявление в суд, после чего актер сериала "Мажор" сделал ответный иск на определение места жительства Мии и Тимофея.