Как выглядит сейчас ведущая "Аншлага"?

Регину Дубовицкую, легендарную ведущую передачи "Аншлаг", редко можно увидеть на светских мероприятиях и телепрограммах. В свои 81 год звезда предпочитает оставаться вдали от публичного внимания, однако слухи о ее серьезном заболевании продолжают распространяться, несмотря на то, что сама она их отрицает.

Недавно Регина Дубовицкая вновь появилась на публике, став гостем одной из телевизионных передач. Там она поделилась воспоминаниями о своей дружбе с Кларой Новиковой, отметив ее как "необычную женщину, непохожую на остальных".

Впрочем, далеко не все зрители сразу узнали звезду экрана. За прошедшие годы Дубовицкая заметно изменилась: она значительно похудела, а черты ее лица стали более острыми.

Появившаяся на публике 81-летняя Регина Дубовицкая шокировала поклонников. Они оставили множество комментариев под фотографиями телеведущей: "Как постарела, теперь и не узнать...", "Неужели это действительно она?", "Похудела и выглядит намного старше". Однако немало было и тех, кто поддержал звезду, напомнив о ее возрасте. "Выглядит отлично для своих лет", "Ей ведь 81 год — она потрясающе смотрится", "Пусть все мы будем такими в этом возрасте", — писали защитники Регины.

Стоит отметить, что Дубовицкая уже много лет ведет затворнический образ жизни. Несмотря на постоянные обвинения в сокрытии тяжелого заболевания, она продолжает утверждать обратное и уверяет, что о ее самочувствие хотя лишь слухи. На самом деле она абсолютно здорова.

