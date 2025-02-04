Отказавшаяся от России Кристина Орбакайте приедет на Кипр

Кристина Орбакайте выступает в США и Европе.

Кристина Орбакайте давно проживает в Америке и много месяцев не видела свою знаменитую мать. Во время своего путешествия по Европе, певица не встретилась с Пугачевой, хотя была на тот момент совсем рядом. Теперь же стало известно, что Орбакайте приедет на Кипр.

В этом году Кристина Орбакайте планирует провести гастрольный тур по странам Европы. Тур начнется 8 мая с концерта в Лимасоле на Кипре, где, по сообщениям издания, в настоящее время находится Алла Пугачева.



После этого певица даст серию из шести концертов в различных немецких городах. Кроме того, Орбакайте выступит в Швейцарии, Испании, Чехии, Эстонии и Литве.

18 ноября 2024 года появилась информация о том, что Кристина Орбакайте приняла решение отказаться от участия в новогодних корпоративных мероприятиях в России, опасаясь возможной отмены своих выступлений. Как сообщили СМИ, исполнительнице небезразличны текущая политическая обстановка в стране и возможное общественное давление.

Согласно сообщениям СМИ, в данный момент Орбакайте проживает в Калифорнии. Тем не менее, по сведениям телеграм-канала, она все еще стремится вернуться к активной концертной деятельности в России, поскольку ее выступления в США не привлекают столь большой аудитории.