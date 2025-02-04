Россию отстранили от Евровидения в 2022 году.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш уверен в том, что новый музыкальный конкурс "Интервидение", проведение которого в Москве и Московской области в сентябре 2025 года было утверждено указом президента Владимира Путина, превзойдет по качеству и масштабу знаменитое "Евровидение".

Дробыш заявил, что они должны организовать "Интервидение" на самом высоком уровне, так как у них есть необходимые специалисты, профессионалы своего дела, готовые вложить все свои силы и опыт для создания поистине незабываемого шоу. Он подчеркнул важность создания конкурса, который достойно представит российскую музыкальную индустрию и станет ярким событием в мировой музыкальной жизни.

Продюсер добавил, что "Интервидение" призвано продемонстрировать, что отсутствие участия России в "Евровидении" не означает неспособность создавать конкурсы мирового уровня. По его мнению, это шанс продемонстрировать собственный потенциал и создать что-то еще более замечательное и масштабное.

Виктор Дробыш выразил уверенность в успехе проекта, подчеркнув наличие всех необходимых ресурсов и высокую квалификацию привлеченных специалистов. Он отметил, что команда работает над созданием конкурса, который будет интересен зрителям по всему миру, представит разнообразные музыкальные жанры и культуры. Это должно стать событием, которое вызовет всеобщий интерес и запомнится на долгое время.

Указ президента, подписанный накануне, назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко председателем оргкомитета "Интервидения". Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, в конкурсе примут участие более 16 стран, включая такие крупные и влиятельные государства, как Бразилия и Китай. Это свидетельствует о высоком интересе к новому международному музыкальному проекту и его потенциале стать важным событием в глобальном культурном пространстве.

Организаторы стремятся к тому, чтобы "Интервидение" стало не просто конкурсом, а ярким фестивалем музыки и культуры, способным объединить людей из разных стран и культур. Это амбициозная, но достижимая цель, учитывая опыт и профессионализм привлеченных специалистов и поддержку на государственном уровне.

