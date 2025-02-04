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Вторник 4 февраля

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Анна Семенович рассказала фанатам, как ей удалось сбросить семь килограммов

Анна Семенович рассказала фанатам, как ей удалось сбросить семь килограммов
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В январе Анна Семенович также снялась в откровенном бикини на Мальдивах.

Анна Семенович, экс-фигуристка и бывшая участница популярной российской группы "Блестящие", недавно раскрыла тайну своего неожиданного снижения веса. Звезда поделилась этой информацией со своими подписчиками через личный блог, который насчитывает более 2,1 миллиона человек.

В своем аккаунте Семенович опубликовала серию снимков, сделанных во время ее отпуска на Мальдивских островах. На этих фотографиях Анна предстает перед своей аудиторией в различных купальниках, демонстрируя свою стройную фигуру. Поклонники сразу обратили внимание на произошедшие изменения во внешности звезды и начали активно обсуждать их в комментариях к постам.

Вскоре после этого Семенович рассказала своим фанатам о том, как ей удалось сбросить целых семь килограммов. По словам Анны, она добилась такого результата благодаря применению определенных средств для похудения. Тем не менее конкретное название продукта или препарата, которым она пользовалась, Семенович так и не раскрыла.

Напомним, в конце прошлого года бойфренд Анны Семенович Денис намекнул на возможное развитие их отношений в 2025 году, правда, когда будет свадьба он не уточнил. Ранее артистка заявила, что все ее капризы оплачивает ее избранник, в том числе отпуск.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 17:03
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

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