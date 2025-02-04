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Вторник 4 февраля

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Сын Никаса Сафронова из Европы решил переехать в Россию

Сын Никаса Сафронова из Европы решил переехать в Россию
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Молодой человек планирует изучать культуру родной страны его отца.

Сын Никаса Сафронова Ландин появился на свет в результате непродолжительных отношений художника с немкой по имени Катрин. Мальчик провел детство в Австралии с матерью, а повзрослев, перебрался в Австрию. Однако теперь он решил поселиться ближе к отцу.

Никас сообщил, что его сын намерен поступать в московский вуз, поскольку интересуется своими корнями. Сафронов заметил, что переезд в Россию собственное решение парня и он сам никоим образом не влиял на этот выбор.

В России у Ландина есть подруга, хотя пока их отношения остаются исключительно дружескими. Они долгое время общаются онлайн, и Никас надеется, что сыну удастся найти свою избранницу именно в Москве.

Ландину уже несколько лет не доводилось бывать в России. Художник считает, что приехав сюда, его сын сможет понять, какие возможности для самореализации ему открываются в столице. Молодой человек – профессиональный фотограф, он создает великолепные портреты и пейзажи, поэтому Никас уверен, что с трудоустройством у него не возникнет сложностей. На первых порах известный отец планирует оказывать сыну финансовую поддержку, однако впоследствии Ландин будет вести самостоятельную жизнь в России.

Напомним, что всего у Никаса шестеро детей от разных матерей, и он поддерживает контакт со всеми. Особенно близки художнику отношения с сыном Лукой, который серьезно увлекается музыкой.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 15:55
Никас Сафронов. Фото: Youtube / @RENTAVED
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами

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Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус
Фото: Оксана Капинус

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