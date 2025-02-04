Лолита после долгих лет дружбы с Киркоровым открыто назвала поп-короля предателем

Лолита Милявская высказалась о своем разочаровании в Филиппе Киркорове. Это при том, что телеведущая считала себя близкой подругой поп-королю.

В недавнем интервью артистка не оставила камня на камне от репутации поп-короля, обвинив его в предательстве. По словам Милявской, Киркоров ради своей выгоды, готов отвернуться даже от тех, кто был рядом в трудные времена.

С момента скандальной "голой" вечеринки, которая вызвала широкий резонанс в обществе и среди звезд шоу-бизнеса, Лолита переживает последствия этого события.

Певица отметила, что многие из ее друзей, включая Киркорова, оказались не готовы поддержать ее в сложный период.

"Филипп был на вечеринке всего пару часов, но теперь он делает вид, что не знает никого из нас", — сообщила она.

Для Лолиты это стало настоящим открытием. Она поняла, кто на самом деле является ее другом, а кто просто использует дружбу для собственной выгоды.

Милявская вспомнила о том, как много лет назад они с Киркоровым были неразлучны, делили радости и горести, поддерживали друг друга в карьере. Всплыли в памяти и трогательные моменты их дружбы — дорогие подарки и совместные выступления.

Однако теперь Лолита считает, что Филипп предал всех своих коллег, которые оказались на вечеринке.

"Он готов предать кого угодно ради собственного комфорта. Это просто недопустимо", — подчеркнула она.

Скандал вокруг вечеринки продолжает преследовать многих участников, и Лолита не исключение. Она заявила о том, что благодаря этому инциденту избавилась от токсичных людей в своей жизни.

"Я поняла, кто действительно достоин моего внимания и дружбы", — добавила она.

В то же время певица не смогла закрыть глаза на то, что Киркоров продолжает вести себя вызывающе, Также, по ее личному мнению, он активно участвует в новых скандалах и не собирается останавливаться.