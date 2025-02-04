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Вторник 4 февраля

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Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет?

Решившаяся на кардинальные изменения Загитова показала результат: Понравится вам или нет?
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась с поклонниками важным решением. Стало известно, что она избавилась от филлеров в губах.

Это заявление стало настоящей сенсацией, ведь 22-летняя спортсменка решила вернуться к своей естественной красоте. Изменения во внешности Загитовой начали замечать еще летом 2024 года. Тогда многие фанаты обратили внимание на то, что губы Алины стали более пухлыми.

Спортсменка объясняла это использованием брекетов, однако позже, в декабре, она открыто призналась, что сделала губы. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков — одни поддержали ее решение, другие же призвали вернуть прежний облик.

Судя по всему, сама Загитова не была полностью довольна своим новым образом. Спортсменка поделилась переживаниями перед процедурой удаления филлеров, передает женский журнал Клео.ру.

Алина Загитова. Фото: соцсети

"Ох, как я переживаю! Понравится вам или нет? Узнаем чуть позже. Запомните меня до. Скоро будет после", — сказала она в коротком видео из стоматологической клиники.

После процедуры Алина показала результат своим подписчикам.

"Я приехала домой. Не пугаемся моего вида. Мне сказали, что этот отек продлится два-три дня. Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ", — сообщила она с улыбкой.

Стоит отметить, что несмотря на плотный график работы во время новогодних праздников, когда Загитова исполняла одну из главных ролей в ледовом спектакле Татьяны Навки "Лебединое озеро", она нашла время для отдыха. В конце января фигуристка отправилась в Южную Корею, чтобы немного расслабиться и восстановить силы.

Теперь Алина возвращается к привычной жизни и, похоже, полностью довольна своим решением избавиться от филлеров. Поклонники тепло поддержали ее в комментариях. Многие отметили, что естественная красота ей идет гораздо больше.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 13:17
Алина Загитова. Фото: соцсети
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год

Фото: Maksim Konstantinov/
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Naoki Nishimura/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com

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