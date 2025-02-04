Седокова получила от Тиммы ужасающее фото перед его смертью

Трагическая история Яниса Тиммы и Анны Седоковой всколыхнула общественность.

Недавно стало известно о смерти спортсмена и последних сообщениях, которые он отправил бывшей супруге. Латвийский баскетболист, которому было всего 32 года, в ночь на 17 декабря предостерег Седокову о своих намерениях. Сообщение было передано через адвоката Юриса Гринвалдса, который рассказал о подробностях беседы певицы с полицией после трагедии.

По информации, предоставленной Гринвалдсом, Седокова получила от Тиммы пугающее фото. Эти события произошли незадолго до того, как тело спортсмена было найдено в подъезде жилого дома. В своих показаниях Седокова рассказала о том, что Тимма настаивал на встрече, однако она отказалась. Это решение, возможно, стало роковым.

Адвокат также отметил, что в последние часы жизни Тимма записывал множество голосовых сообщений и выглядел крайне взволнованным. В предсмертной записке он попросил сообщить о его смерти бывшей жене. Однако, по словам Гринвалдса, Седокова не проявила должного сочувствия к экс-супругу во время допроса. Она не предоставила следователю ни одного текстового сообщения, которое могло бы подтвердить ее слова о угрозах со стороны Тиммы.

Семья Яниса Тиммы выразила недовольство действиями правоохранительных органов и подала жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела. Они требуют провести экспертизу телефона спортсмена, чтобы выяснить все обстоятельства его смерти. Адвокат Катя Гордон, представляющая интересы родных Тиммы, сделала заявление о том, что семья погибшего имеет право знать, что происходило с их сыном в последние часы его жизни.