Принц Гарри столкнулся с серьезными эмоциональными трудностями. Значительную роль в этом процессе сыграла его супруга Меган Маркл.

В последнее время их отношения оказались под пристальным вниманием, особенно после событий, связанных с природными катастрофами в Лос-Анджелесе. Меган, по мнению многих, использовала трагедию для повышения своей публичной репутации, что, к сожалению, негативно сказалось на психическом состоянии Гарри.

После гибели матери принца у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Это состояние усугубилось во время его службы в горячих точках, где он был свидетелем ужасов войны. Когда Гарри и Меган посетили пострадавшие от пожаров районы Лос-Анджелеса, воспоминания о потерях и страданиях вновь вернулись к нему с удвоенной силой. Принц оказался в ситуации, когда увидел людей, лишившихся всего — домов, имущества и даже надежды. Это стало для него тяжелым эмоциональным испытанием.

Однако действия Меган не ограничились только поддержкой пострадавших. По словам источников, она пригласила всех своих знакомых в Монтесито, чтобы они могли укрыться от бедствий. Хотя этот жест мог показаться благородным, многие считают его неуместным в контексте того, что Гарри переживал в тот момент. Это создало дополнительное давление на принца, который и так боролся с собственными внутренними демонами.

Недавно появились слухи о том, что принцу Гарри пришлось пройти курс лечения в психиатрической клинике после его визита в Калифорнию. Это стало тревожным сигналом для поклонников и друзей семьи. Многие выражают обеспокоенность по поводу того, как происходящие события могут повлиять на его психическое здоровье и общее состояние.