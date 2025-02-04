Брошенная Петровым Милославская выдвинула требования мужчинам: Не собираюсь тащить за собой

Стася Милославская открыто поделилась своими ожиданиями от будущего партнера. Известная актриса заговорила об отношениях после расставания с Александром Петровым.

В своем недавнем посте в социальных сетях актриса подчеркнула, что готова к новым отношениям, но с определенными условиями. По словам Милославской, она ищет мужчину, который уже достиг определенных высот в жизни и не требует от нее воспитания или поддержки в карьере.

"Все, шуточки кончились. Мне скоро 30. Мужчина на этапе котлована — не мой вариант. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой", — заявила Стася.

Она отметила, что хочет быть рядом с человеком, который будет на одной волне с ней и разделит ее стремления и цели. Милославская также добавила, что ее будущий партнер не обязательно должен быть из творческой индустрии.

"Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет!", — подчеркнула она.

Эти слова стали откровением для многих поклонников актрисы, которые наблюдали за ее отношениями с Петровым. Расставание с востребованным актером стало важным этапом в жизни Милославской. Ранее сообщалось о том, что Петров продал квартиру, в которой они жили вместе.