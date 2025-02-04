Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины

Анна Семенович и Алена Водонаева обменялись репликами.

Экс-участница шоу "Дом-2", известная своим острым языком и провокационными высказываниями, раскритиковала стиль одежды Семенович во время ее отдыха на Мальдивах. Блогер назвала наряды певицы "бабкиными балахонами", что вызвало ответную реакцию со стороны экс-солистки группы "Блестящие".

Анна Семенович, не скрывая своего удивления, решила прояснить ситуацию в своем блоге. Она отметила, что всегда относилась к Водонаевой с симпатией и никогда не имела с ней конфликтов. Однако критика по поводу ее пляжной одежды показалась ей странной. По словам Семенович, на Мальдивах действительно принято носить легкие и свободные наряды, подходящие для жаркой погоды.

"На таких курортах вечерние платья неуместны", — подчеркнула она.

Кроме того, Анна не могла оставить без внимания замечания Водонаевой о ее молодом человеке Денисе Шреере. Артистка была поражена тем, как блогер позволила себе пренебрежительно высказаться о ее любимом.

"Алена прошлась по моему мужчине, и это было очень неприятно. Он не просто "вот этот вот", у него есть имя и он для меня много значит", — сказала Семенович.

В ответ на это она призвала Водонаеву быть более доброй и внимательной к другим людям, отметив, что такая доброта может значительно изменить жизнь к лучшему. В то же время Анна продолжает работать над своим здоровьем и внешностью. Она открыто говорит о своих проблемах с лишним весом. Недавно она делилась результатами своего похудения на аналоговом препарате, который помогает контролировать уровень сахара в крови.