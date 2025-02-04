Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины

Седокова устроила разборки на шоу Тесты Самойлова ужаснулась своему виду Игры Сонник

Топ новостей недели

Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру Счастливая и довольная: ласкающую мужской орган Волочкову засняли на камеру **От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами**От науки к искусству: Оксана Капинус выпустила книгу с избранными работами Вечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю КорнелюкуВечная память: люди несут цветы и свечи к погибшему Игорю Корнелюку Народ взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в РоссиюНарод взбунтовался из-за возвращения Пугачевой в Россию

Лента новостей

Понедельник 3 февраля

00:38Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины 20:36Тест: если закончите цитаты из советских фильмов, то вы наверняка родились в СССР 18:31Золотая виза: гражданство ЕС за инвестиции открывает новые горизонты 18:00Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление 17:24Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти 15:49Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 15:17К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем 15:05Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 80-х годов? 12:19Заморозки и снег: период аномально теплой погоды в Москве сменился похолоданием 11:3762-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж 10:38Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин" 09:34Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда" 06:09Кольца кальмаров в пряностях: эта закуска готовится очень просто и очень быстро 03:28Для вдохновения: 5 книг с героями в поисках счастья 16:47Появившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 14:16Оскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 12:23Тест для ценителей кино СССР: угадайте советский фильм по его черновому названию 10:16Шакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 06:28Спагетти с фрикадельками: любимый рецепт детей и взрослых на каждый день 03:35Рудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 00:11Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало 18:34Вернувшаяся в Россию модель откровенно рассказала о взаимоотношениях с Джонни Деппом 16:23Сделано однозначное заявление о неготовности Меган Маркл и принца Гарри разводиться 14:53Любители кэшбека могут подвергаться опасности 12:26Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру 10:19Надежная охрана и необычный напиток: обнародован подробный райдер Гоши Куценко 06:29Дмитрия Нагиева сравнили с Егором Кридом 03:29Появление Ханде Эрчел В Москве вызвало настоящий ажиотаж 00:08Нужно ли начинать день со стакана воды и зачем? 21:14Звезда сериала "Кухня" возмутилась из-за номинации фильма "Анора" на премию "Оскар" 20:21Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж 17:45Объявлены сроки возвращения певицы Глюкозы на большую сцену после громкого скандала 16:15Алсу после громкого развода взяла под крыло исполнительницу с нелегкой судьбой 13:59Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не собирается отказываться от наследства 12:06Зеленые пространства Москвы будут интегрированы в повседневную жизнь горожан 11:16ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады 09:55У Анастасии Волочковой началась черная полоса в жизни 08:41После выходных температура воздуха в Москве опустится до минус 5 градусов 06:41Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачевой: Еще даст фору! 03:37Интересная и вкусная закуска к вашему столу: запеченные помидоры с чесноком и яйцом 00:40Анна Курникова оказалась в инвалидной коляске: что случилось с избранницей Энрике Иглесиаса 21:57Перенесший серьезную операцию Николаев избавляется от элитной недвижимости 19:12Дочь Бородиной случайно проболталась о подаренной ей внушительной сумме 17:48Пережившая смертельную опасность Поргина покинула Россию 15:40Восстанавливающейся после смерти бывшего мужа Седоковой объявили бойкот 14:14Замок Галкина* и Пугачевой может превратиться в дом престарелых 12:58В подмосковных индустриальных парках и ОЭЗ реализовали 50 инвестпроектов в 2024 году 12:38Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры" 10:47Когда хочется согреться: оригинальный рецепт супа бозбаш 09:44Мария Погребняк соединилась с бывшим мужем-футболистом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины

Семенович ответила Водонаевой после выпадов в адрес ее женатого мужчины
104

Анна Семенович и Алена Водонаева обменялись репликами.

Экс-участница шоу "Дом-2", известная своим острым языком и провокационными высказываниями, раскритиковала стиль одежды Семенович во время ее отдыха на Мальдивах. Блогер назвала наряды певицы "бабкиными балахонами", что вызвало ответную реакцию со стороны экс-солистки группы "Блестящие".

Анна Семенович, не скрывая своего удивления, решила прояснить ситуацию в своем блоге. Она отметила, что всегда относилась к Водонаевой с симпатией и никогда не имела с ней конфликтов. Однако критика по поводу ее пляжной одежды показалась ей странной. По словам Семенович, на Мальдивах действительно принято носить легкие и свободные наряды, подходящие для жаркой погоды.

"На таких курортах вечерние платья неуместны", — подчеркнула она.

Анна Семенович. Фото: соцсети

Кроме того, Анна не могла оставить без внимания замечания Водонаевой о ее молодом человеке Денисе Шреере. Артистка была поражена тем, как блогер позволила себе пренебрежительно высказаться о ее любимом.

"Алена прошлась по моему мужчине, и это было очень неприятно. Он не просто "вот этот вот", у него есть имя и он для меня много значит", — сказала Семенович.

В ответ на это она призвала Водонаеву быть более доброй и внимательной к другим людям, отметив, что такая доброта может значительно изменить жизнь к лучшему. В то же время Анна продолжает работать над своим здоровьем и внешностью. Она открыто говорит о своих проблемах с лишним весом. Недавно она делилась результатами своего похудения на аналоговом препарате, который помогает контролировать уровень сахара в крови.

Шоу-бизнес в Telegram

4 февраля 2025, 00:38
Анна Семенович. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Водонаева публично обратилась к пластическому хирургу и раскрыла планы сделать операцию

Резко похудевшая в отношениях с женатым мужчиной Семенович вызвала ажиотаж
Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

 Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление

Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление
Оксана Самойлова воспитывает четверых детей. Оксана Самойлова всегда находит способ развлечь свою семью.

Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти

Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти
Отар Кушанашвили рассказал, как вернулся с того света. Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили перенес клиническую смерть и кому.

Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети

Максим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети
Максим Галкин* несколько месяцев гастролировал по Европе и США. Максим Галкин* недавно объединился со своей семьей.

К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем

К 77-летней Татьяне Тарасовой приехала скорая из-за обострившихся проблем с сердцем
У легендарного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой обострились проблемы со здоровьем. Вечером 2 февраля знаменитость почувствовав резкую боль в сердце.

62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж

62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж
Роза Сябитова на протяжении своей жизни пережила множество испытаний в личной жизни. Два брака, оба из которых оказались неудачными, оставили глубокий след в ее судьбе. Первый муж стал для нее не только супругом, но и отцом двоих детей — сына Дениса и дочери Ксении.

Выбор читателей

02/02ВскОскандалившаяся Седокова устроила разборки в шоу "Выжить в Самарканде. Игра сезонов" 02/02ВскПоявившаяся на публике в платье за 12 тысяч рублей Кейт Миддлтон произвела фурор 03/02ПндМаксим Галкин* раскрыл, где на самом деле находятся их с Пугачевой дети 02/02ВскШакире – 48: как изменилась жизнь известной певицы после тяжелого расставания 02/02ВскРудковская восхитилась видом спортсмена в одних трусах: Раздал огня 03/02ПндСедокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда"