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Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление

Оксана Самойлова уговорила детей пойти на преступление
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Оксана Самойлова воспитывает четверых детей.

Оксана Самойлова всегда находит способ развлечь свою семью. Недавно она разыграла своего мужа Джигана, когда он находился у парикмахера. На этот раз ее шутка была адресована детям.

Семейство отправилось в магазин за покупками. Пока дети наполняли тележку продуктами, Оксана неожиданно заявила, что забыла кошелек дома и предложила взять все и уйти, не оплачивая. Дети удивленно взглянули на маму, которая предложила им совершить кражу.

Сначала ребята были против. Дэвид заметил, что за этим последует визит полиции. Но Оксана уверяла детей, что ничего плохого не произойдет. Она сказала, что они смогут пройти незамеченными благодаря своему маленькому росту, а она отвлечет продавца. В конце концов, ей удалось уговорить сына и дочь принять участие в этом "преступлении".

Однако, когда они подошли к кассе, Оксана остановилась и призналась, что это был всего лишь розыгрыш. Подписчики в комментариях оценили ее подход к воспитанию. "Похоже, Дэвид уже привык, что в этой семье спокойной жизни не будет", "Она точно заслужила звание "мама года", "Даже ребенок начал ругаться от такой ситуации", — писали пользователи.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 18:00
Оксана Самойлова. Фото: Youtube / @samkidshouse
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

ТЕСТ: Сможете ли вы определить этих знаменитостей по фотографии части лица?

Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets
Фото: Youtube / @NadinStrelets

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