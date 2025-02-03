Отар Кушанашвили признался, что видел во время клинической смерти

Отар Кушанашвили рассказал, как вернулся с того света.

Телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили перенес клиническую смерть и кому. Об этом событии в своей жизни он рассказал прессе. Журналист признался, что видел во время клинической смерти и опроверг устоявшийся среди людей миф о свете в конце тоннеля и лестнице. Отар рассказал, что в тот момент ощущал лишь темноту и страх, что больше не сможет вернуться. Правда, шоумен пошутил, что свет все же, скорее всего, предназначен для тех, кто отправляется в рай. Он с юмором предположил, что его место в чистилище. Кроме того, Кушанашвили признался, что испытывал чувство вины за то, что недостаточно любил своих близких, и теперь, вероятно, слишком поздно.

Напомним, прошлым летом 54-летнему Кушанашвили диагностировали рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Тогда же он перенес сразу две клинические смерти и четыре неделе, по его словам находился в реанимации. Впрочем, его друг, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил, что Отар склонен немного "преувеличивать".

После операции и курса химиотерапии шоумен заверил, что победил страшную болезнь. Мало того, как только началось лечение, Отар сразу же приступил к работе. Он объяснил это необходимостью зарабатывать на требуемые препараты. Супруга журналиста тогда же выступила с заявлением, что их семья не просила о помощи. Это все – происки мошенников.

