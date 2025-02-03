62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж

Роза Сябитова на протяжении своей жизни пережила множество испытаний в личной жизни. Два брака, оба из которых оказались неудачными, оставили глубокий след в ее судьбе.

Первый муж стал для нее не только супругом, но и отцом двоих детей — сына Дениса и дочери Ксении. Однако, несмотря на длительный совместный путь, Роза призналась, что не испытывала настоящей любви к мужу. Их отношения были омрачены множеством трудностей, включая выкидышей, которые она пережила до рождения детей. Эти трагические события оказали серьезное влияние на ее психоэмоциональное состояние.

После смерти Михаила в 1993 году Роза решила не спешить с новым браком. Однако судьба свела ее со вторым мужем Юрием на съемках шоу "Давай поженимся!". Их отношения начались с романтики, но вскоре обернулись настоящим кошмаром. Юрий оказался не только альфонсом, но и агрессивным партнером, который однажды поднял на Розу руку. Этот инцидент стал для нее последней каплей. Дочь Розы стала свидетелем насилия и даже вызвала медиков и полицию, когда увидела, что матери требуется помощь.

После этого опыта Роза приняла решение больше не выходить замуж. Она осознала, что ради благополучия своих детей ей стоит сосредоточиться на них и отказаться от попыток построить новые отношения. В интервью она отметила, что у нее не было недостатка в мужском внимании, и она предпочитала молодых мужчин, однако старалась скрывать свои романы от детей. Сябитова объяснила это тем, что не хотела нарушать их психику и создавать лишние эмоциональные нагрузки.

"Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Но это было осознанное решение, и я нисколько не жалею об этом", — подчеркнула она.