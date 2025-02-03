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Понедельник 3 февраля

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62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж

62-летняя Сябитова объяснила свое решение больше не выходить замуж
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Роза Сябитова на протяжении своей жизни пережила множество испытаний в личной жизни. Два брака, оба из которых оказались неудачными, оставили глубокий след в ее судьбе.

Первый муж стал для нее не только супругом, но и отцом двоих детей — сына Дениса и дочери Ксении. Однако, несмотря на длительный совместный путь, Роза призналась, что не испытывала настоящей любви к мужу. Их отношения были омрачены множеством трудностей, включая выкидышей, которые она пережила до рождения детей. Эти трагические события оказали серьезное влияние на ее психоэмоциональное состояние.

Роза Сябитова. Фото: соцсети

После смерти Михаила в 1993 году Роза решила не спешить с новым браком. Однако судьба свела ее со вторым мужем Юрием на съемках шоу "Давай поженимся!". Их отношения начались с романтики, но вскоре обернулись настоящим кошмаром. Юрий оказался не только альфонсом, но и агрессивным партнером, который однажды поднял на Розу руку. Этот инцидент стал для нее последней каплей. Дочь Розы стала свидетелем насилия и даже вызвала медиков и полицию, когда увидела, что матери требуется помощь.

После этого опыта Роза приняла решение больше не выходить замуж. Она осознала, что ради благополучия своих детей ей стоит сосредоточиться на них и отказаться от попыток построить новые отношения. В интервью она отметила, что у нее не было недостатка в мужском внимании, и она предпочитала молодых мужчин, однако старалась скрывать свои романы от детей. Сябитова объяснила это тем, что не хотела нарушать их психику и создавать лишние эмоциональные нагрузки.

"Я прожила интересную жизнь со своими детьми. Да, я пожертвовала личной жизнью. Но это было осознанное решение, и я нисколько не жалею об этом", — подчеркнула она.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2025, 11:37
Роза Сябитова. Фото: соцсети
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Фоторепортаж

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Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Доронина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

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