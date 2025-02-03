Седокова в свадебном платье после трагедии всполошила россиян на шоу "Три аккорда"

Анна Седокова всполошила публику на шоу "Три аккорда" на Первом канале. Певица вышла на сцену в элегантном свадебном платье, исполнив трогательную песню шансон-исполнительницы Кати Огонек "Я не могу без него".

Сидя за белым роялем, она передала все эмоции композиции, что не могло оставить равнодушными зрителей и членов жюри. Несмотря на то, что жанр шансона всегда был для Анны чем-то далеким, она решила рискнуть и попробовать себя в новом амплуа.

"Я готова пробовать что-то новое", — призналась певица.

Она отметила, что это решение стало для нее важным шагом в карьере. Съемки шоу начались до трагического события в ее жизни — потери бывшего мужа. Поэтому выбор песни оказался особенно символичным и глубоким.

Во время исполнения Седокова затронула темы любви и страсти, которые переплетались с болью и утратой. Строки: "Я не могу без него, но молчу, я проклинаю его, но хочу, я ненавижу его, но люблю", — стали настоящим откровением для зрителей.

Первое выступление Анны на шоу не принесло ей успеха, однако исполнение песни Кати Огонек произвело впечатление на жюри. Сергей Трофимов отметил не только вокальные данные певицы, но и ее эффектный образ, подчеркнутый глубоким декольте.

Любовь Успенская, в свою очередь, высказала мнение о том, что Анне не хватило трагичности в куплетах, хотя в припеве она полностью передала суть песни.

"Я думала тебе поставить короля, но потом решила все-таки, нет, я тебе поставлю туза", — сказала она.

Таисия Повалий также отметила, что выбор песни был удачным и энергетически подходящим для Анны.

Седокова изначально сомневалась в своем участии в проекте из-за незнания жанра шансон, но затем поняла, что надо выходить из зоны комфорта и работать над собой. "Я поняла, что просто не будет, надо бороться", — заключила она.