Кравец раскрыла секрет Волочковой: "Любит горячих восточных мужчин"

Говорят, что женской дружбы не бывает. Но только не в случае с Анастасией Волочковой и Аленой Кравец. Возможно, все дело в том, что у них нет конкуренции в профессии – она балерина, а другая певица. Да и из-за мужиков они не ссорятся.

Говорят, что женской дружбы не бывает. Но только не в случае с Аленой Кравец и Анастасией Волочковой. Возможно, все дело в том, что у них нет конкуренции в профессии – одна певица, а другая балерина. Да и из-за мужчин они не ссорятся.

"Быть балериной я хотела с детства, – говорит Алена. – Но сложилось все немногого по-другому. Зато у нас есть прима-балерина – целеустремленная и сильная Анастасия Волочкова".

Им легко общаться и дружить, поскольку, как полагает Кравец, разнятся у них и вкусы, касаемо кавалеров. "Настя любит горячих восточных мужчин, а я предпочитаю славянский и скандинавский тип, – улыбается Алена. – Нам нравятся разные типажи. Поэтому вероятность того, что мы друг у друга кого-то отобьем, почти нулевая".

Стоит заметить, что 49-летняя Анастасия Волочкова при все обилии мужчин вокруг и романов официально не была замужем. Состоявшаяся в 2007 году пышная свадьба с бизнесменом и доктором юридических наук Игорем Вдовиным, по словам самой балерины, была фиктивной, а официально они так и не были расписаны.

Раскрыла Кравец и один секрет – в наступившем году может выйти ее вокально-хореографический дуэт с Волочковой, с которой они даже похожи!... Они обе харизматичные, красивые, яркие, талантливые и их совместная песня с танцем – серьезная заявка на участие в фестивале "Песня года".