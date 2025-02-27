Придерживающая живот рукой Самойлова сделала заявление: Скрывать нет возможности

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками интригующей новостью. Блогер намекнула на возможную пятую беременность.

В своем личном блоге она рассказала о том, что должна сообщить своему супругу о важном событии, которое ожидает его 3 марта. Оксана призналась, что не знает, как именно Джиган отреагирует на эту новость, и подчеркнула, что скрывать это больше невозможно.

"Ребят, я не могу. Не знаю, с чего начинать рассказывать. В общем, третьего марта я должна сказать Денису новость. Я вообще пока что не знаю, как он отреагирует, но уже дальше молчать и скрывать нет возможности", — сообщила она.

Стоит отметить, что на обнародованной записи Оксана держится за живот. Это вызвало у поклонников дополнительные вопросы и предположения.

Ранее Самойлова уже говорила о желании иметь пятого ребенка, но также выражала опасения по поводу того, как это скажется на других детях. Блогер не хочет, чтобы кто-то из них страдал из-за недостатка внимания.

Сейчас младшему сыну звездной пары, Давиду, исполнилось пять лет. Сейчас малыш готовится к школе. Это дает Оксане надежду на то, что у нее появится больше свободного времени для новорожденного.