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Четверг 27 февраля

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СМИ: Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка позже желаемого срока

СМИ: Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка позже желаемого срока
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Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка всего через пару недель. Однако сам процесс ожидания становится для голливудской звезды все более сложным.

Как сообщает источник, близкий к знаменитости, живот Дженнифер достиг таких размеров, что ей становится трудно выполнять повседневные дела. Актриса не раз сталкивалась с ситуациями, когда простые действия, такие как поднятие сумочки с земли, становятся настоящим испытанием.

На днях она даже обронила свою сумку на улице и смогла поднять ее только с большим трудом. Лоуренс надеялась, что роды произойдут в ближайшие дни, однако после визита к врачам ей сообщили, что процесс задерживается.

Теперь актриса должна ждать появления малыша не раньше марта. Подруга Дженнифер отметила, что она мечтала о том, чтобы роды совпали с днем рождения ее старшего сына, который отмечает праздник 23 февраля.

К сожалению, планы изменились. Беременная звезда была замечена в Нью-Йорке в леопардовой шубе, которая подчеркивала ее округлившийся живот. Папарацци не упустили возможности запечатлеть этот момент и обнародовать снимки в прессе.

Напомним, что свадьба актрисы Дженнифер Лоуренс и директора художественной галереи Кука Марони состоялась в 2019 году. Всего через три года после этого у них родился первенец — мальчик по имени Сай.

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27 февраля 2025, 03:48
Дженнифер Лоуренс. Кадр: шоу "The Late Show with Stephen Colbert" на YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

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