СМИ: Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка позже желаемого срока

Дженнифер Лоуренс может родить второго ребенка всего через пару недель. Однако сам процесс ожидания становится для голливудской звезды все более сложным.

Как сообщает источник, близкий к знаменитости, живот Дженнифер достиг таких размеров, что ей становится трудно выполнять повседневные дела. Актриса не раз сталкивалась с ситуациями, когда простые действия, такие как поднятие сумочки с земли, становятся настоящим испытанием.

На днях она даже обронила свою сумку на улице и смогла поднять ее только с большим трудом. Лоуренс надеялась, что роды произойдут в ближайшие дни, однако после визита к врачам ей сообщили, что процесс задерживается.

Теперь актриса должна ждать появления малыша не раньше марта. Подруга Дженнифер отметила, что она мечтала о том, чтобы роды совпали с днем рождения ее старшего сына, который отмечает праздник 23 февраля.

К сожалению, планы изменились. Беременная звезда была замечена в Нью-Йорке в леопардовой шубе, которая подчеркивала ее округлившийся живот. Папарацци не упустили возможности запечатлеть этот момент и обнародовать снимки в прессе.

Напомним, что свадьба актрисы Дженнифер Лоуренс и директора художественной галереи Кука Марони состоялась в 2019 году. Всего через три года после этого у них родился первенец — мальчик по имени Сай.