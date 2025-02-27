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Среда 26 февраля

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Прилучный откровенно рассказал о жестких ссорах с женой: Способ выпустить пар

Прилучный откровенно рассказал о жестких ссорах с женой: Способ выпустить пар
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Павел Прилучный откровенно рассказал о своих отношениях с молодой женой Зепюр Брутян.

Несмотря на видимое благополучие их семьи, актер признался, что они иногда сталкиваются с серьезными ссорами. Однако, как отметил Павел, эти конфликты носят краткосрочный характер и обычно длятся всего около пяти минут.

"Иногда может показаться, что мы не любим друг друга. Но на самом деле это просто способ выпустить пар", — поделился Прилучный.

Артист подчеркнул, что такие моменты не являются признаком глубоких проблем в их отношениях. Напротив, они воспринимают ссоры как естественную часть совместной жизни, позволяющую разобраться в чувствах и эмоциях.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Зепюр Брутян добавила, что в напряженные моменты старается смягчить обстановку, переводя разговор на более нейтральные темы. Это помогает им избежать ненужных конфликтов и сохранять гармонию в семье.

"Мы умеем смеяться над тем, как ругаемся. После того как выговоримся, Паша может спросить: "Зиппи, как ты думаешь, нормально ли я завтра надену эти штаны?",— рассказала она.

Супруги также регулярно обсуждают все, что их беспокоит в отношениях, и это всегда помогает им находить компромиссы. Напомним, ранее Прилучный, его жена и дети оказались в "снежном плену" в Сочи.

Шоу-бизнес в Telegram

27 февраля 2025, 00:34
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети
Журнал "Караван историй"✓ Надежный источник

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