Семейные тяжбы мешают: вопрос с местом захоронения Евгения Петросяна еще не решен

Смерть не жалеет никого, забирая богаты и бедных, молодых и старых, знаменитых и безвестных. Поэтому важно всегда помнить о ней и заранее приготовиться к встрече с неизбежностью.

Актер Леонид Куравлев, когда ставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, заранее выбил свое имя. После смерти его самого в 2022-м его детям оставалось только добавить на стоящий на Троекуровском кладбище памятник даты жизни.

А Народная артистка России Валерия Заклунная за год до собственной смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко.

Елена Этуш, вдова почившего в марте 2019-го Владимира Этуша изначально установила на его могиле полную нежности их совместную фотографию, которую несколько лет спустя заменила на барельеф. Кому-то, возможно, тогда показалось странным это, но вдова пояснила: "Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу. А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть".

Евгений Петросян о месте своего упокоения задумался, очевидно, еще на заре эстрадной карьеры, когда породнился с семьей прославленного театрального администратора Ильи Шлуглейта. Дочь Ильи Мироновича звали Софьей Шлуглейт. Она-то и стала первой женой юмориста. Хотя брак оказался коротким, а жена потом попала в места не столь отдаленные.

Тесть ушел из жизни в июле 1954 года и был похоронен на престижном Новодевичьем кладбище столицы недалеко от могилы писателя Антона Чехова. И, как говорят, Евгений Петросян, всегда мечтал однажды тоже упокоиться здесь же – на правах родственника.

Но на кладбище говорят, что ответственной за захоронение является старшая дочь артиста – Викторина Петросянц. Она – внучка Ильи Шлуглейта. А Петросян уже давно – фактически никто ему, ведь с тех пор он был женат еще четыре раза. К тому же у Петросяна с наследницей сложные отношения, в прессе много писали про их суды за квартиры. Все это говорит о том, что планам юмориста упокоиться когда-то на столько козырном месте Новодевичьего, вероятно, не суждено исполниться. Так что вопрос с похоронами Петросяна пока не решен. Учитывая семейные тяжбы, это сложное дело.

Ему в сентября исполнится 80 лет, но пусть живет долго, на радость молодой жене и маленьким детям, которым гордится в прадедушки...