Памятника нет: что случилось с могилой Ширвиндта через год после похорон

Президент, актер и режиссер Театра Сатиры Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года в московской больнице от острой сердечной недостаточности. Накануне первой годовщин со дня смерти корреспондент "Дни.ру" побывал на его могиле на центральной аллей Новодевичьего кладбища.

Народный артист РСФСР писал в своих мемуарах, что не испытывал страха умереть, однако боялся превратиться в беспомощного старика и жалел, что расточительно тратил отпущенное судьбой время. Смерть он старался воспринимать с иронией. В своей книге "Склероз, рассеянный по жизни" он приводил анекдот о работнике крематория, который чихнул на месте службы и перепутал своих подопечных.

Согласно собственной воле актера, он был кремирован. Похороны рядом с могилами Василия Ланового, Владимира Меньшова, Глеба Панфилова и Инны Чуриковой состоялись лишь спустя месяц после смерти. Тогда на могиле внука Ицхок-Шмуля Ароновича Кобыливкера и сына Раисы Самойловны Кобыликвер появился простой деревянный православный крест. Исповедавшие иудаизм предки Михаила Ширвиндта, наверное, удивились бы такому историческому кульбиту.

Постоянного памятника на могиле пока нет. Вероятно, потому, что в зимнее время работы по установке не проводятся – из-за замерзшей почвы их нельзя выполнить качественно. Это невозможно еще и потому, что с наступлением весны грунт оттает, начнет просаживаться, а вместе с этим пойдет перекос и самого памятника. Поэтому во избежание разрушения монтаж памятников производится обычно с мая по октябрь. Поэтому есть вероятность, что монумент появится в 19 июля, когда Ширвиндту исполнился бы 91 год.

Напомним, перед кончиной Александр Ширвинд сказал: "О покойниках или хорошо, или правду! На панихидах у меня возникают вопросы: а слышат ли ребята, что о них говорят? Мне, например, было бы интересно узнать, кто придет на мои похороны, что будут обо мне говорить. Похороны тоже стали какими-то шоу".