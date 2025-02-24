Почти ровесник дочери: 78-летняя Светлана Тома рассказала про молодого мужа

В Дзержинске Нижегородской области проходит III Открытый кинофестиваля "Черноречье Фест", собравший лучший актеров страны. Среди и Светлана Тома – самая известная киноцыганка страны. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ней о сокровенном.

Неравные браки у звезд случаются часто. Например, разница в возрасте Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой составляет 44 года. Андрей Кончаловский старше Юлии Высокой на 36 лет. Дмитрия и Полину Дибровых разделяют 30 лет. Светлана Тома была старше своего второго мужа всего на 18.

"Я прошла эту историю с неравным браком, – рассказала Тома "Дни.ру". – Был замужем 10 лет – с 1995 по 2005 годы. Мне Господь послал такие отношения, это все прожила. И не жалею, что в жизни именно так все случилось – это было очень интересно. Человек оказался созвучным мне по своему мироощущению. Он был творческим и достаточно известным на сегодняшний день. А в ту пору он только начинал".

Речь идет про Члена союза писателей, драматурга Андрея Вишневского. Но тех отношений Светлане Томе хватило. "Я больше замуж не собираюсь. Мне достаточно", – заверила она.

Интересно, что этот второй муж актрисы был почти ровесником ее дочери -актрисы Ирины Лачиной – старше всего на 6 лет. "Но Ирочка меня к нему не ревновала, у нас нет в семье такой привычки, а была рада за меня", – призналась Светлана Тома.