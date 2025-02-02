Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало

Однако за блестящими фотографиями и идеальными образами скрываются не только радости, но и переживания, связанные с собственным восприятием. Недавно супруга популярного рэпера Джигана поделилась с подписчиками своими мыслями о переменах во внешности, которые, по ее мнению, не всегда идут на пользу.
В одном из своих последних видео она откровенно рассказала о своих бьюти-процедурах.
"Я пару дней назад нарастила ресницы. Я просто места себе не нахожу, не могу смотреть на себя в зеркало. Максимально тупой взгляд с ними", — призналась она.
Оксана отметила, что чувствует себя некомфортно и даже испытывает стресс из-за внешнего вида.
"О боже, я вся извелась уже", — добавила она.
К тому же, как оказалось, в семье Самойловой не обходится без конфликтов. Оксана также рассказала о том, что иногда возникают серьезные скандалы из-за того, что Джиган использует ее бьюти-аксессуары без разрешения.
Ранее Оксана Самойлова рассказывала, что в этом году планирует завести пятого ребенка. Астролог также предсказывала многодетной матери большую семью, поскольку, по словам, эксперта, она в силах родить еще нескольких детей.