Самойлова ужаснулась из-за своего внешнего вида: Не могу смотреть на себя в зеркало

Оксана Самойлова всегда была в центре внимания благодаря своей яркой внешности и активной деятельности в социальных сетях.

Однако за блестящими фотографиями и идеальными образами скрываются не только радости, но и переживания, связанные с собственным восприятием. Недавно супруга популярного рэпера Джигана поделилась с подписчиками своими мыслями о переменах во внешности, которые, по ее мнению, не всегда идут на пользу.

В одном из своих последних видео она откровенно рассказала о своих бьюти-процедурах.

"Я пару дней назад нарастила ресницы. Я просто места себе не нахожу, не могу смотреть на себя в зеркало. Максимально тупой взгляд с ними", — призналась она.

Оксана отметила, что чувствует себя некомфортно и даже испытывает стресс из-за внешнего вида.

"О боже, я вся извелась уже", — добавила она.

К тому же, как оказалось, в семье Самойловой не обходится без конфликтов. Оксана также рассказала о том, что иногда возникают серьезные скандалы из-за того, что Джиган использует ее бьюти-аксессуары без разрешения.

Ранее Оксана Самойлова рассказывала, что в этом году планирует завести пятого ребенка. Астролог также предсказывала многодетной матери большую семью, поскольку, по словам, эксперта, она в силах родить еще нескольких детей.